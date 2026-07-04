Pevačica Jelena Karleuša u finalnoj večeri Pinkovih zvezda predstavila je novu pesmu "Sve je okej", a u spotu našle su se njene naslednice Atina i Nika o kojima je otvoreno govorila pred domaćim medijima.

Kako se bliži upis na fakultet, Karleuša je otkrila koje su želje njene naslednice Atine koja je nedavno proslavila veliku maturu.

- Trenutno je to modni dizajn, ali videćemo da li će studirati u zemlji ili inostranstvu. Smatram da bi trebalo da ostane u Srbiji. Ona ima određeni strah zbog svega što se dešavalo u poslednjih godinu dana sa fakultetima, tako da sam više za privatni fakultet, da niko ne može da zabrani mom detetu da se školuje - rekla je pevačica.

Atina uskoro puni 18 godina, a Jelena ne krije koliko je ponosna na svoje ćerke.

- Njeno punoletstvo je u septembru, a istog dana je i Nikin 17. rođendan. Atina nije tražila ništa od mene, veoma je skromna. Ja sam presrećna što moje devojčice rastu. Sve je to život - iskrena je Karleuša.

Pevačica je sinoć u finalu muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" premijerno predstavila novu pesmu "Sad je sve okej", koja već beleži veliku gledanost i osvaja simpatije publike širom regiona. Neposredno pred nastup, otkrila je koliko je uzbuđena.



- Euforija je ogromna, gledanost je fantastična. Ovo je prva pesma koja otvara album "Enigma", jedna balada nastala posle veoma teškog perioda u mom životu. Publika će proceniti, kada je posluša, da li je zaista sve okej - poručila je ona.

Na pitanje ko će joj najviše nedostajati iz žirija, Karleuša je bila direktna.

- Nedostajaće mi Bosanac, ali i Despić, sa kojim sam ove sezone pravila najveću gledanost. Nisam sigurna da li ćete me gledati u septembru. Možda dođe do moje zamene... Nisam ništa rekla - zagonetno je dodala:

Iako su prethodnu sezonu obeležili brojni sukobi među članovima žirija, Karleuša ističe da joj takav koncept nije blizak.

- Nisam bila mirotvorac, ali sam neko ko više voli da šou bude duhovit nego da se svodi na puko svađanje. Volim zezanje, imam taj beogradski humor, i čim stvari prerastu u nešto drugo - ja se isključim - objasnila je.

Alo/Informer

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