Kada je početkom godine održano drugo polufinale Pesme za Evroviziju desila se nezgodna situacija o kojoj se i dalje priča.

Na svu sreću, sve je bilo završeno u najboljem redu. Kao poslednje izabrane bile su Harem Girls, koje su bile pod neverovatnim stresom tokom proglašenja finalista.

- Nije nam dobro. Idemo sada na infuziju svi zajedno, zovite Hitnu pomoć! Ostalo je još jedno mesto, bile smo pod velikom tenzijom. Još jače ćemo goreti u finalu, gledajte nas. Vole dramu, namerno su nas držali u neizvesnosti. Tužiću RTS zbog sve boli koju su mi naneli u grin rumu. Nije mi dobro, znojim se, pritisak mi je 200 sa 100 - poručile su one za Alo!.

Članica Harem Girls se razbila

Harem Girls izvele su tada numeru "Bom Bom" u veoma energičnom i dinamičnom nastupu.

Jedna od članica grupe na kraju je pala, što je, kako se čini, deo same koreografije i scenografije, dodatno naglašavajući spektakularnost nastupa.

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