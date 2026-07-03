Na sastanku "Centra za logistiku", održanom 1. jula na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, četvoro koordinatora podnelo je ostavke.

Prema snimku razgovora koji se pojavio na društvenim mrežama, pojedini učesnici naveli su da više ne žele da učestvuju u radu centra zbog neslaganja sa pojedinim članovima, kao i da žele da sačuvaju svoje mentalno zdravlje.

U snimku se takođe može čuti da pojedini koordinatori ne planiraju povratak na funkcije dok se, kako navode, ne promene ljudi na vodećim pozicijama.

Različita tumačenja događaja

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenio je da ostavke pokazuju postojanje ozbiljnih neslaganja unutar organizacije.

Prema njegovim rečima, trenutna situacija ukazuje na borbu oko budućih političkih poteza i organizacije pokreta, uz tvrdnju da će unutrašnje podele postati još vidljivije.

Drid: Studenti su shvatili da su izabrali pogrešan put

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid ocenio je da su pojedini studenti odlučili da se povuku nakon što su, kako tvrdi, shvatili da su krenuli pogrešnim putem.

On smatra da većina studenata nije želela da učestvuje u blokadama i da su događaji poslednjih meseci doveli do preispitivanja unutar dela pokreta.

Ostavke nekoliko koordinatora otvorile su pitanje da li unutar studentskog pokreta postoje ozbiljna neslaganja oko daljeg načina organizovanja i budućih aktivnosti.

Studentske blokade i protesti traju mesecima, a različiti politički i društveni akteri različito ocenjuju njihove ciljeve, organizaciju i budući razvoj događaja. Javnost i dalje iznosi oprečne stavove o karakteru i dometima studentskog pokreta.

Izvor: Kurir