Iskusni baštovani upozoravaju da je ovaj period jedan od najvažnijih za orezivanje pojedinih biljaka, jer od njega u velikoj meri zavisi cvetanje i rod naredne godine.
Uklanjanjem suvih, oštećenih i precvetalih delova biljke se rasterećuju, bolje koriste hranljive materije i lakše stvaraju nove izdanke, cvetne pupoljke i kvalitetnije plodove.
Lavanda
Kada cvetovi počnu da se suše, vreme je da skratite izdanke lavande.
Na taj način sačuvaćete njen lep, kompaktan oblik i podstaći razvoj novih grančica. Važno je da ne sečete stare drvenaste delove bez listova, jer se iz njih biljka teško obnavlja.
Ukrasni žbunovi
Posle cvetanja pažnju treba posvetiti i ukrasnim grmovima.
Kod lažnog jasmina preporučuje se uklanjanje najstarijih grana pri samoj osnovi kako bi mladi izdanci dobili više prostora za rast.
Slično važi i za vajgelu. Proređivanjem grana biljka dobija više svetlosti i vazduha, pa narednog proleća može obilnije da procveta.
Glicinija i klematis
Glicinija tokom leta razvija duge mladice koje je poželjno skratiti.
Tako biljka više energije usmerava na formiranje cvetnih pupoljaka za narednu sezonu, a ujedno zadržava uredan izgled.
Kod ranih sorti klematisa nakon cvetanja uklanjaju se suve, oštećene i preguste grane kako bi biljka ostala zdrava i snažna.
Ruže
Ako želite da ruže cvetaju do kasne jeseni, redovno uklanjajte precvetale cvetove.
Rez napravite iznad prvog razvijenog lista okrenutog ka spolja. Tako će biljka brže razviti nove izdanke i nastaviti da cveta.
Žive ograde
Šimšir, tisa i kalina veoma dobro podnose letnje orezivanje.
Redovna rezidba podstiče gušći rast, pa živica ostaje uredna, gusta i zdrava, dok svetlost lakše dopire do unutrašnjih grana.
Voćke
Jul je odličan period i za letnju rezidbu jabuke, kruške, breskve i kajsije.
Potrebno je ukloniti suve, polomljene i bolesne grane, kao i prorediti pregustu krošnju. Na taj način plodovi dobijaju više svetlosti i vazduha, što doprinosi njihovom kvalitetu i smanjuje rizik od bolesti.
Pravilna letnja rezidba ne oduzima mnogo vremena, a može značajno doprineti zdravlju biljaka i bogatijem cvetanju i rodu u narednoj sezoni.
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