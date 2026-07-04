Iskusni baštovani upozoravaju da je ovaj period jedan od najvažnijih za orezivanje pojedinih biljaka, jer od njega u velikoj meri zavisi cvetanje i rod naredne godine.

Uklanjanjem suvih, oštećenih i precvetalih delova biljke se rasterećuju, bolje koriste hranljive materije i lakše stvaraju nove izdanke, cvetne pupoljke i kvalitetnije plodove.

Lavanda

Kada cvetovi počnu da se suše, vreme je da skratite izdanke lavande.

Na taj način sačuvaćete njen lep, kompaktan oblik i podstaći razvoj novih grančica. Važno je da ne sečete stare drvenaste delove bez listova, jer se iz njih biljka teško obnavlja.

Ukrasni žbunovi

Posle cvetanja pažnju treba posvetiti i ukrasnim grmovima.

Kod lažnog jasmina preporučuje se uklanjanje najstarijih grana pri samoj osnovi kako bi mladi izdanci dobili više prostora za rast.

Slično važi i za vajgelu. Proređivanjem grana biljka dobija više svetlosti i vazduha, pa narednog proleća može obilnije da procveta.

Glicinija i klematis

Glicinija tokom leta razvija duge mladice koje je poželjno skratiti.

Tako biljka više energije usmerava na formiranje cvetnih pupoljaka za narednu sezonu, a ujedno zadržava uredan izgled.

Kod ranih sorti klematisa nakon cvetanja uklanjaju se suve, oštećene i preguste grane kako bi biljka ostala zdrava i snažna.

Ruže

Ako želite da ruže cvetaju do kasne jeseni, redovno uklanjajte precvetale cvetove.

Rez napravite iznad prvog razvijenog lista okrenutog ka spolja. Tako će biljka brže razviti nove izdanke i nastaviti da cveta.

Žive ograde

Šimšir, tisa i kalina veoma dobro podnose letnje orezivanje.

Redovna rezidba podstiče gušći rast, pa živica ostaje uredna, gusta i zdrava, dok svetlost lakše dopire do unutrašnjih grana.

Voćke

Jul je odličan period i za letnju rezidbu jabuke, kruške, breskve i kajsije.

Potrebno je ukloniti suve, polomljene i bolesne grane, kao i prorediti pregustu krošnju. Na taj način plodovi dobijaju više svetlosti i vazduha, što doprinosi njihovom kvalitetu i smanjuje rizik od bolesti.

Pravilna letnja rezidba ne oduzima mnogo vremena, a može značajno doprineti zdravlju biljaka i bogatijem cvetanju i rodu u narednoj sezoni.