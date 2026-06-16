Desanka Ivanović (89) iz Podgorice privedena je 14. maja u večernjim satima i zadržana u prostorijama policije po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva, nakon što ju je snaha prijavila za verbalne pretnje.

Prema rešenju o zadržavanju, starica je noć provela u policijskim prostorijama kako ne bi ugrozila bezbednost svoje snahe M. I., kojoj je, prema navodima prijave, nekoliko sati ranije uputila pretnje tokom porodične rasprave.

Njen pravni zastupnik ocenio je da je takvo postupanje bilo neprimereno i nezakonito, ističući da nije bilo potrebe da žena od gotovo 90 godina bude privođena i zadržana preko noći zbog porodičnog sukoba.

Prema prekršajnoj prijavi, koju je podnela tužiteljka Slađana Vukotić Kankaraš, Desanka Ivanović je 14. maja oko 15 časova navodno vređala i pretila snahi, izgovarajući uvredljive reči i navodeći da će „ovde krv pasti“, zbog čega se oštećena osećala ugroženo.

Samo nekoliko sati kasnije policija je privela staricu, koja je potom odvedena u Klinički centar radi procene psihičkog stanja, nakon tvrdnji iz prijave da je psihički nestabilna.

Međutim, prema rečima njenog zastupnika, lekarski pregled pokazao je da je Desanka psihički stabilna, sposobna za rasuđivanje i potpuno svesna svojih postupaka.

Uprkos tome, noć je provela u pritvoru, a narednog dana je službenim vozilom sprovedena u Prekršajni sud u Podgorici, koji je odlučio da se u daljem postupku brani sa slobode.

Početak suđenja zakazan je za 19. jun.

Dugogodišnji porodični sukobi

Pravni zastupnik tvrdi da institucije nisu sagledale širi kontekst slučaja. Prema njegovim rečima, između Desanke i njene snahe godinama postoje sukobi, prijave i sudski postupci.

On navodi da je i sama Desanka više puta prijavljivala nasilje i pretnje, kao i da je tokom prethodnih godina utočište tražila u Sigurnoj ženskoj kući.

– Porodično nasilje ne može da se posmatra kroz nekoliko minuta svađe. Potrebno je sagledati kompletan odnos među članovima porodice, prethodne prijave, godine starosti i životne okolnosti svih uključenih – rekao je njen zastupnik.

Život u jednoj prostoriji

Prema njegovim navodima, problemi su počeli nakon smrti supruga, kada je Desanka svoju imovinu prenela na sinove. Nakon podele nasledstva, ostala je da živi u porodičnoj kući, ali joj je, kako tvrdi zastupnik, na raspolaganju ostavljena samo jedna mala prostorija bez osnovnih uslova za život.

Navodi se da godinama koristi poljski toalet, dok vodu donosi sa izvora u blizini kuće. Takođe tvrdi da su članovi porodice koji žele da je posećuju često bili prijavljivani policiji.

I pored svega, Desanka ne želi da napusti kuću koju je gradila sa pokojnim suprugom.

– Za nju tih nekoliko kvadrata predstavljaju dom i jedino mesto kojem pripada – navodi njen zastupnik.

„Metafora institucionalnog poraza“

Pravni zastupnik smatra da slučaj njegove klijentkinje otvara ozbiljna pitanja o odnosu institucija prema starijim i nemoćnim osobama u porodičnim sporovima.

– Tužilaštvo je moralo da uzme u obzir njene godine i zdravstveno stanje pre donošenja odluke o zadržavanju. Policijska ćelija nije mesto primereno za ženu od gotovo 90 godina. Ovaj slučaj pokazao je da sistem ponekad ne uspeva da razlikuje potencijalne počinioce od mogućih žrtava – rekao je on.

Dodao je da je slučaj Desanke Ivanović prevazišao okvire jednog porodičnog sukoba i postao tema koja otvara pitanja o postupanju institucija prema najstarijim građanima.

– U zemlji koja često govori o zaštiti porodice i starijih, ovaj slučaj predstavlja ozbiljno upozorenje na slabosti sistema – zaključio je zastupnik.

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