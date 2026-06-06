Bizarni incedent koji je podigao Leskovačku policiju, marta 2011. i dalje je tema u tom kraju pogotovo u okolnim selima. Naime, te godine uhapšen je A. P. zbog sumnje da je do smrti silovao šestomesečnu kozu Lolitu u jednom selu kod Medveđe! Da ironija bude veća osumnjičeni je priznao, da je osim koze silovao i ovce koje su mu navodno tad prenele polnu bolest

Meštani Leskovačkih sela još uvek se sećaju slučaja silovanja koze i napominju da se tako nešto u tim krajevima nije dogodilo sve do te godine.

- Te godine nema domaćinstva koje je imalo stoku,a da nije primetilo da ona manjka. Pogotovo posle noći. Tada smo svi mislili da je u pitanju neka bolest ali je u međuvremenu uhapšen A.P. pa se onda otkrio razlog problema sa stokom - pričaju meštani leskovačkih sela i dodaju:

- On je tada te godine. 11. marta u noćnim satima provalio u tor koji je u vlasništvu V. N. Potom je u dvorištu vlasnice pronašao sekiru, te je sa njom provalio obor, gde su se nalazile koze. Među nekoliko životinja izabrao je najmlađu kozu koju su zvali Lolita! Kako je ispričao policajcima, Lolitu je prvo mazio i pričao joj, zatim joj je dao da jede, a potom je silovao! Tu se nije zaustavio, već je osim svog polnog organa u nju gurao dršku sekire i ruke! Kako se nesrećna životinja ne bi ritala, A. P. joj je vezao noge užetom - prisećaju se meštani i prepričavaju stravičan događaj.

Prema njihovim navodima, on je nekoliko sati bludničio nad kozom, a potom pred zoru izašao je iz tora kao da se ništa nije dogodilo.

Više nego jeziv prizor u subotu ujutru zatekla je V. N. Svuda po slami je bilo tragova krvi, a veterinari koji su ubrzo došli konstatovali su da je koza preminula. Policija je u toru, gde je životinja zlostavljana, našla krvavu sekiru i upaljač koji je pripadao uhapšenom.

Meštanin Medveđe priznao je da je više puta silovao komšinicinu kozu Lolitu, ali i da je nekoliko puta seksualno opštio sa ovcama.

- Kad je pokušao da se „seksa“ sa ovcom komšije R. V., napao ga je ovan i zadao mu teške povrede, zbog kojih je morao da se leči u leskovačkoj bolnici. Priznao je i da mu je neka od životinja prenela bolest zbog koje je mesecima imao nesnosan svrab - priča jedna od komšinica prisećajući se nemilog događaja.

Meštani su svojevremeno za A. P. rekli da je bolestan, jer, kako kaži, ko bi normalan tako nešto mogao da uradi sa životinjama, a potom i da ih ubije.

Po okončanju slučaja A.P. je osuđen za krivično delo ubijanje i mučenje životinje, zatvorskom kaznom do jedne godine.