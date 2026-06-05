Jedinstven slučaj šverca koji se dogodio na graničnom prelazu između Srbije i Bugarske prepričava se i posle 11 godina.

Džip bugarskih tablica, koji je pristigao na prelaz Vrška Čuka, odmah je postao interesantan srpskim carinicima.

- Nije bilo gužve na granici. Lagano se približavao džip bugarske registarske tablice. Vozio je baš usporeno i to je ono što nam je prvo privuklo pažnju. U tom momentu apsolutno nam ništa drugo nije bilo sumnjivo - pričali su nezvanično radnici Uprave carina.

Kako se kasnije ispostavilo, Bugarin je preko Srbije putovao do rodnog Vidina, udaljenog oko 40 kilometara od graničnog prelaza, a na zadnjem sedištu "sedela" je njegova majka...

- Bugarski državljanin je uredno pokazao dokumenta, ali je bio vidno nervozan pokušavajući da nekako ubrza celu proceduru i da što pre pređe granicu. Sav je bio u nekom grču. Kršio je ruke. Najpre smo pomislili da švercuje neku zaista vrednu robu ili narkotike - kazali su tada carinici.

Jedan od carinika je zatim prišao zadnjim vratima, otvorio ih, a Bugarin je skoro povikao da mu je to majka i da je ne bude.

- Naravno da se nismo obazirali na njega. Kulturno smo baki poželeli dobar dan i zatim je lepo zamolili da izađe iz vozila... A onda joj je klonula glava i u sekundi smo shvatili da je žena bila mrtva - šokirali su se carinici.

Elem, kako se kasnije utvrdilo, "švercer" je iz Beča povezao majku kući, ali je starica u putu preminula, bila je bolešljiva i stara, rođena 1937. godine.

On je znao da preko granice ne sme prevoziti pokojnika, a kako su ti transporti skupi, a i papirologija poduža, odlučio je da pokojnu majku prošvercuje i time uštedi i novac i vreme.

- Definitivno je znao da krši zakon jer se pokojnik mora prevoziti u vozilu specijalne namene. Kada smo videli da je u pitanju preminula žena, postalo nam je jasno i zašto je vozio sporo jer je postojala mogućnost da telo majke bukvalno sklizne niz sedište. I on je to znao, pa ju je za svaki slučaj vezao pojasom. A na glavu joj je stavio šešir - kazali su nezvanično carinici.

Kasnije se saznalo da se Bugarin zaustavio nedaleko od Zaječara, tamo se osvežio, a majku namestio u sedeći položaj. Umalo mu plan nije uspeo, ali iskusnom oku naših carinika nije promaklo njegovo sumnjivo ponašanje.

Tadašnji direktor Zdravstvenog centra Zaječar Stanislav Tadić otkrio je potom i detalje bizarnog slučaja.

- Telo je pregledao naš lekar mrtvozorac i zaključio da je smrt nastupila prirodnim putem i to u blizini Paraćina. Obdukcija nije naložena. Sin se obratio njihovom konzulatu u našoj opštini, dobio potrebne papire, a onda je uz izdatu umrlicu angažovao nadležnu firmu za prevoz pokojnika - ispričao je tada Tadić.