Dva dečaka izbodena su nožem u dva odvojena incidenta koja su se dogodila u Skoplju, preneli su danas lokalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, prvi incident se dogodio u naselju Šuto Orizari gde je maloletni napadač nožem povredio dvanaestogodišnjeg dečaka koji je sa povredama prevezen u bolnicu, prenosi portal Libertas.

Drugi slučaj je registrovan u Dračevu, gde je petnaestogodišnjeg dečaka napao vršnjak koristeći oštar predmet.

Policija radi na potpunom rasvetljavanju oba slučaja i na utvrđivanju svih okolnosti napada.

Ova dva nova slučaja dogodila su se u atmosferi velike zabrinutosti makedonske javnosti zbog brojnih slučajeva vršnjačkog nasilja.

Porast vršnjačkog nasilja je ponovo otvorio debatu o bezbednosti dece, blagovremenom prijavljivanju nasilja i ulozi institucija u sprečavanju nasilničkog ponašanja.