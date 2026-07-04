Zahvaljujući svojoj kiselosti, lako uklanja kamenac, masnoću i neprijatne mirise, zbog čega ga mnogi koriste kao jeftinu zamenu za skupe hemijske preparate.

Ipak, iako može biti odličan saveznik u održavanju domaćinstva, stručnjaci upozoravaju da nije pogodan za svaku površinu. Ako se koristi na pogrešan način, može izazvati trajna oštećenja.

Kamenac nestaje bez ribanja

Jedna od najčešćih primena alkoholnog sirćeta jeste uklanjanje kamenca sa slavina i tuševa.

Dovoljno je da mekanu krpu ili vatu natopite alkoholnim sirćetom, obmotate oko slavine i ostavite da deluje oko sat vremena. Nakon toga kamenac omekša i lako se uklanja običnim brisanjem.

Na isti način možete očistiti i glavu tuša, koja često bude zapušena naslagama kamenca.

Rešava neprijatne mirise iz odvoda

Ako iz odvoda dopire neprijatan miris, mnogi preporučuju kombinaciju alkoholnog sirćeta i sode bikarbone.

Prvo sipajte pola šolje sode bikarbone, zatim čašu alkoholnog sirćeta i ostavite da deluje desetak minuta. Nakon toga sve isperite vrelom vodom.

Ova kombinacija pomaže u uklanjanju masnoće i ostataka hrane koji se vremenom zadržavaju u cevima.

Odličan je za kuhinjske pločice

Alkoholno sirće može uspešno da ukloni i masnoću sa kuhinjskih pločica.

Pomešajte ga sa malo deterdženta za sudove i toplom vodom, naprskajte površinu, ostavite nekoliko minuta, a zatim prebrišite vlažnom krpom.

Najbolje rezultate daje na keramici, staklu, hromiranim površinama i nerđajućem čeliku.

Ove površine nikada ne čistite sirćetom

Iako je veoma efikasno, alkoholno sirće nije preporučljivo za mermer, granit i druge vrste prirodnog kamena. Njegova kiselina može da ošteti površinu, izazove promenu boje ili trajna oštećenja.

Oprez je potreban i kod drvenog i lakiranog nameštaja. Česta upotreba može da ukloni zaštitni sloj i vremenom ošteti materijal.

Pomaže i protiv vinskih mušica

Tokom toplih dana alkoholno sirće može da posluži i kao jednostavna zamka za vinske mušice.

Sipajte malo sirćeta u činiju, dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove i ostavite blizu voća. Miris sirćeta privlači mušice, dok deterdžent razbija površinski napon tečnosti, pa insekti ostaju zarobljeni.

Stručnjaci savetuju da za čišćenje doma koristite obični alkoholni sirće, dok je jabukovo sirće bolje ostaviti za pripremu hrane.