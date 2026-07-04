Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su S. S. (19) iz Bogatića zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Službom za kriminalističko-obaveštajni rad, Odeljenjem za posebne akcije, Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskom upravom u Šapcu i Bezbednosno-informativnom agencijom, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se sumnja, osumnjičeni je vlasnicima više poslovnih objekata na teritoriji Beograda slao poruke preteće sadržine, sa namerom da ih zastraši i primora da plate navodne, odnosno nepostojeće dugove.

Po nalogu tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.