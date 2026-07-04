Antun B. (72) iz Sonte kod Apatina nastradao je jutros oko osam časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod pijace u Sonti, u Jugoslovenskoj ulici, koja je inače i glavni (regionalni put), koji povezuje Apatin i okolna mesta sa graničnim prelazom Bogojevo.

Na njega je, nakon što je izašao iz automobila i peške krenuo da prelazi put van obeleženog pešačkog prelaza, naleteo automobil “fijat”, kojim je upravljao N.M. iz Apatina.

Od zadobijenih povreda nesrećni čovek je preminuo na licu mesta.

Alo/Kurir

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