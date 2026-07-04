Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će nova bezbednosna zona obuhvatiti teritorije Sumske, Harkovske i Dnjepropetrovske oblasti.
 
On je ocenio da je zauzimanje Konstantinovke „očigledan uspeh ruskih vojnika“ i važna etapa ka konačnom oslobođenju Donbasa i ostvarenju ciljeva specijalne vojne operacije.
 
„Zauzimanje Konstantinovke je očigledan uspeh naših vojnika. To je važna etapa u konačnom oslobođenju Donbasa i dostizanju ciljeva specijalne vojne operacije“, napisao je Medvedev na platformi „Maks“.
Osvrćući se na izjave ukrajinskih vlasti i njihovih zapadnih saveznika, Medvedev je ocenio da su tvrdnje o navodnom prelasku inicijative na stranu ukrajinskih snaga usmerene isključivo na obezbeđivanje nove vojne pomoći.

„Lažna retorika banderovskog Kijeva i njegovih pomahnitalih sponzora potrebna je samo radi njihovog političkog opstanka i dobijanja novog novca za rat. Kako bi inače svojim narodima objasnili gubitak 20 odsto nekadašnje teritorije i nestanak polovine stanovništva države 404?“, napisao je Medvedev.

 