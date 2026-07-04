On je ocenio da je zauzimanje Konstantinovke „očigledan uspeh ruskih vojnika“ i važna etapa ka konačnom oslobođenju Donbasa i ostvarenju ciljeva specijalne vojne operacije.

„Zauzimanje Konstantinovke je očigledan uspeh naših vojnika. To je važna etapa u konačnom oslobođenju Donbasa i dostizanju ciljeva specijalne vojne operacije“, napisao je Medvedev na platformi „Maks“.

Osvrćući se na izjave ukrajinskih vlasti i njihovih zapadnih saveznika, Medvedev je ocenio da su tvrdnje o navodnom prelasku inicijative na stranu ukrajinskih snaga usmerene isključivo na obezbeđivanje nove vojne pomoći.