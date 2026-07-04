U čestitki koju je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, Putin se Trampu obratio rečima:

– Dragi gospodine predsedniče, dragi Donalde...

Ruski predsednik ocenio je da je potpisivanje američke Deklaracije o nezavisnosti predstavljalo važnu prekretnicu ne samo za Sjedinjene Američke Države, već i za svetsku istoriju.

– Potpisivanje američke Deklaracije o nezavisnosti ne samo da je označilo početak postojanja vaše nacije, već je postalo i značajna prekretnica u svetskoj istoriji – naveo je Putin.

Dodao je da je tadašnja Rusija, pod carskom vlašću, podržala ustanike severnoameričkih kolonija u njihovoj borbi za oslobođenje od britanske vlasti.

"Bili smo saveznici u dva svetska rata"

Putin je naglasio da istoriju odnosa Rusije i Sjedinjenih Država čine brojna, kako je rekao, „veličanstvena poglavlja“.

– Bili smo saveznici u dva svetska rata, zajedno smo oslobodili čovečanstvo od strahota nacizma, a potom odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja modernog svetskog poretka – poručio je ruski predsednik.

On je dodao da Rusija i Sjedinjene Američke Države, kao dve najveće nuklearne sile, imaju posebnu odgovornost za očuvanje međunarodne bezbednosti i stabilnosti.

Na kraju poruke Putin je poželeo Trampu dobro zdravlje, uspeh i blagostanje, kao i prosperitet svim građanima Sjedinjenih Američkih Država.

– Želim Vam, Donalde, i Vašim najmilijima zdravlje, blagostanje i uspeh, a svim američkim građanima sreću i prosperitet – poručio je Putin.

Čestitka Vladimira Putina povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti predstavlja diplomatsku poruku u kojoj je naglašen istorijski značaj odnosa Rusije i SAD, kao i zajednička odgovornost dve zemlje za očuvanje globalne bezbednosti.