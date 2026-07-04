Tinejdžer star 17 godina teško je povređen nakon što ga je, prema prvim informacijama, udarila struja dok se nalazio na parkiranom teretnom vagonu u blizini železničke stanice u Sremskoj Mitrovici. Sumnja se da se popeo na vagon zbog Tiktok izazova!

Kako saznajemo, nesreća se dogodila u četvrtak u večernjim satima, a policija je oko 22 časa dobila prijavu i odmah izašla na teren.

Po dolasku na lice mesta, zatekli su mladića s teškim povredama. Hitno je prevezen u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gde mu je ukazana prva pomoć, a zbog ozbiljnosti povreda odmah je upućen na dalje lečenje u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada se mladić popeo na vagon, nakon čega je došao u kontakt ili se previše približio kontaktnoj mreži iznad pruge, koja nosi visoki napon. Iako nije neophodan direktan dodir s provodnicima da bi došlo do strujnog udara, u ovakvim situacijama posledice mogu biti izuzetno teške.

Beogradski mediji navode i mogućnost da je događaj povezan sa tzv. izazovima koji se šire na društvenim mrežama, uključujući Tiktok, ali ta informacija zasad nije zvanično potvrđena.

Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

Stručnjaci i nadležni organi ponovo upozoravaju da je penjanje na vagone i boravak u blizini kontaktne mreže izuzetno opasno i da može imati fatalne posledice i bez direktnog kontakta s električnim vodovima.

Inače, u prethodna 24 sata dogodila se još jedna teška povreda maloletnika. Dečak star svega šest godina zadobio je teške povrede u selu Strubal kod Vladičinog Hana, kada je slučajno pao sa spoljašnjih stepenica dok se navodno igrao sa sestrom od strica.

Prema nezvaničnim informacijama, dete je zadobilo povredu u vidu preloma čeone kosti, zbog čega je prebačeno u UKC Niš. Naloženo je da se prikupe potrebna obaveštenja i medicinska dokumentacija, te da se OJT u Vladičinom Hanu dostavi izveštaj radi daljeg postupanja.

Utvrđuju se okolnosti obe nesreće.

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