3.267 grobova traži pravdu! Godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču

Više od 150 sela je zbrisano s lica zemlje, a desetine crkava je spaljeno u periodu od 1992. godine do leta 1995. godine.

Naser Orić i njegovi bojovnici su na Petrovdan masakrirali Srbe u selima oko Srebrenice i Bratunca. Jedan od simbola stradanja Srba u Podrinju je dečak Slobodan Stojanović koji je imao samo 12 godina

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