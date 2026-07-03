3.267 grobova traži pravdu! Godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču
Više od 150 sela je zbrisano s lica zemlje, a desetine crkava je spaljeno u periodu od 1992. godine do leta 1995. godine.
Naser Orić i njegovi bojovnici su na Petrovdan masakrirali Srbe u selima oko Srebrenice i Bratunca. Jedan od simbola stradanja Srba u Podrinju je dečak Slobodan Stojanović koji je imao samo 12 godina
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