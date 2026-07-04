Muškarac (56), koji je u četvrtak preminuo u Okružnom zatvoru u Vranju, bio je višestruki povratnik za nasilje u porodici, potvrđeno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Prema navodima tužilaštva, N. A. je u sredu, 1. jula, izvršio psihičko i fizičko nasilje nad svojom ćerkom.

Kako se navodi, najpre joj se obratio neprimerenim rečima: „Hoćeš li da spavaš sa mnom, pored mene?“, a nakon što ga je odbila, navodno joj je zapretio rečima: „Ubiću te“, držeći u ruci kuhinjski nož.

Ćerka je potom napustila porodičnu kuću i slučaj prijavila policiji.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, prikupljena su potrebna obaveštenja, izuzet je kuhinjski nož, izvršeno alkotestiranje osumnjičenog, podneta je krivična prijava zbog sumnje na nasilje u porodici, a određeno mu je i zadržavanje.

Narednog dana N. A. je preminuo u Okružnom zatvoru u Vranju.

Prema nalazu mrtvozornika, na telu nisu uočeni tragovi nasilja, a smrt je, prema prvim informacijama, nastupila prirodnim putem.

Po nalogu nadležnog tužilaštva određena je obdukcija, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Alo/Blic