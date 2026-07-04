Prava filmska scena odigrala se sinoć na Starom gradu u Beogradu, gde su policijski službenici uhapsili trojicu maloletnika osumnjičenih za provalu u jednu piceriju.

Prema saznanjima, dvojica četrnaestogodišnjaka i jedan trinaestogodišnjak ušli su u objekat kroz prozor, nakon što su prethodno provalili u lokal koji je bio zatvoren.

Njihovu nameru primetio je prolaznik, koji je odmah obavestio policiju. Patrola je ubrzo stigla na lice mesta i trojicu maloletnika zatekla u unutrašnjosti picerije, gde su i uhapšeni.

Prema nezvaničnim informacijama, maloletnici su priznali izvršenje dela, a kod njih je pronađeno oko 4.000 dinara za koje se sumnja da potiču iz lokala.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će preduzeti dalje mere u skladu sa zakonom.

Telegraf.rs