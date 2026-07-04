Državljanin Srbije N. L. (38) iz Kragujevca, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica, uhapšen je danas u Beranama u Crnoj Gori, saopštio je NCB Interpol Podgorica.

Kako se navodi, pripadnici FAST tima NCB Interpol Podgorica, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Berane, locirali su i uhapsili N. L. nakon ciljane potrage i razmene operativnih informacija.

Međunarodnu poternicu za njim raspisao je NCB Interpol Beograd radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u Srbiji.

N. L. se sumnjiči za krivična dela ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje, kao i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičeni će u zakonom predviđenom roku biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, koji će odlučivati o određivanju ekstradicionog pritvora.