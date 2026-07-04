Tokom noći Mirko S. (41) iz sela Nova Božurna kod Prokuplja, kako se sumnja, kuhinjskim nožem je ubio svoju majku G. S. (69), sa kojom je živeo u porodičnoj kući.

Prema dostupnim informacijama, nakon napada osumnjičeni je oko 1.45 posle ponoći sam pozvao policiju i prijavio da je počinio zločin.

Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici policije i dežurna ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, ali je lekar mogao samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Uviđaj je obavljen tokom noći, a po nalogu nadležnog tužilaštva telo je upućeno na obdukciju kako bi se utvrdile tačne okolnosti i vreme smrti.

U selu Nova Božurna vlada šok i neverica zbog ovog zločina. Meštani navode da je reč o porodici koja je godinama imala probleme, ali da niko nije očekivao ovakav ishod.

Kako pričaju, osumnjičeni je ranije bio poznat policiji i imao je više krivičnih dela iza sebe, uključujući imovinske delikte, zbog čega je već služio zatvorske kazne. Navode i da je imao problema sa alkoholom, a pojedini meštani pominju i zloupotrebu psihoaktivnih supstanci.

– Majka je pokušavala da ga izvede na pravi put, radila je u nadnici kad god je mogla i trudila se da mu obezbedi osnovne uslove za život – navode meštani sela.

Prema njihovim rečima, Mirko S. ima dvoje dece, koja žive sa njihovom majkom, koja je ranije napustila porodicu zbog problema u odnosu.

U kući i okolini primećeni su pripadnici policije i forenzičkih ekipa, a ulica u kojoj se dogodio zločin bila je blokirana tokom uviđaja.

U kući u kojoj se desilo ubistvo zatekli smo porodicu stradale, ali oni ne žele da komentarišu.

-Šta se desilo? Pa ono što je moralo da se dogodi, jer niko nije reagovao. Lično sam više puta prijavljivala policiji da Mirko maltretira našu majku, ali niko nije reagovao. I sada su svi došli - kazala je za Informer vidno potresena ćerka stradale, dok uklanja u kući tragove strahote koja se dogodila.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju saopšteno je da je osumnjičenom određeno zadržavanje, kao i da će biti saslušan u toku sutrašnjeg dana.

Na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo iz člana 113 Krivičnog zakonika, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog porodičnog zločina.