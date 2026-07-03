Dalibor D. (44) iz sela Pečenjevce kod Leskovca optužen je za svirepo ubistvo svoje vanbračne supruge Katarine G. (36), koju je, prema navodima tužilaštva, 4. novembra 2025. godine brutalno pretukao, a zatim ugušio. Nakon zločina, telo je sakrio u zamrzivač porodične kuće.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, Dalibor D. se tereti za teško ubistvo, a protiv njega je postupak u toku i čeka se zakazivanje glavnog pretresa pred Višim sudom.

Obdukcija je pokazala da je žrtva imala oko četrdeset povreda nanetih pesnicama, dok su na vratu uočeni tragovi koji ukazuju na davljenje, što je i bio uzrok smrti.

Nakon zločina, osumnjičeni je pobegao, a policija ga je uhapsila posle višednevne potrage. Tokom istrage otkriveno je da je odnos para bio ispunjen čestim svađama i nasiljem.

Telo žrtve je, nakon pretrage kuće i zamrzivača, pronađeno tek nakon dodatne detaljne istrage, kada su izvađene kese iz zamrzivača i u donjem delu uočen leš.

Prema svedočenjima porodice, njihova veza je trajala godinama i bila je turbulentna, sa stalnim sukobima i prijavama policiji.

Daliborovi roditelji Esma i Dragan posvedočili su da je Daliborova veza sa Katarinom bila puna nasilja.

Vukli su se pet, šest godina s poslednjih godinu dana boravili su na spratu naše kuće. Stalno su se svađali, ona je toliko vikala da su i komšije čule. Stalno su prijavljivali jedno drugo policiji, ma oboje su bili neuračunljivi", kazala je nakon zločina majka ubice.

Kako je dalje navela, Dalibor se nakon ubistva ponašao bizarno pa je čak brata Denisa pozvao i pokazao mu Kaćin leš.

"Denis se popeo na sprat i u sobi video Kaćine noge, bila je mrtva.Dalibor mu je kazao: 'Vidi šta sam uradio!'", opisala je zločin Esma.

Tužilaštvo je zbog svireposti i težine dela zatražilo najstrožu kaznu propisanu zakonom.