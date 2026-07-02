Od kako su podeljene besplatne akcije prošlo je dovoljno vremena da pojedini građani na njih i zaborave da poseduju. Sada se zvanično najavljuju nove odluke povodom isplate dividindi akcija Telekoma.

Iz Telekoma Srbija saopšteno je danas da će zahvaljujući stabilnom finansijskom poslovanju ta kompanija u decembru isplatiti akcionarima dividende u iznosu od 2,2 milijarde dinara.

Istilče se da je Telekom Srbija u poslednjih 25 godina isplatio više od 1,1 milijardu evra dividendi.

Pokazatelji o poslovanju u prvih šest meseci ove godine ukazuju da će se kompanija približiti cifri od tri milijarde evra prihoda i operativnom profitu od milijardu i po, isitču iz Telekoma.

Dodaje se da je Telekom Srbija u 2025. ostvario rekordan prihod od 2,3 milijarde, a operativni profit 1,3 milijarde.

U dividendama oko 7.000 dinara

Prema gruboj računici od 2012. do danas na osnovu dividendi građani koji imaju besplatne akcije su dobili oko 7.000 dinara.

Novac od dividende građani mogu da podignu na šalteru preduzeća Pošta Srbije uz obavezno pokazivanje lične karte.

Dakle, sve što je potrebno jeste lično prisustvo, lična karta i rečenica da hoćete da podignete novac po osnovu dividende od besplatnih akcija.

Građani koji nemaju račun za besplatne akcije u Pošti novac od dividende mogu da podignu u svojoj banci.

Pritom ništa nećete izgubiti jer podizanjem novca od dividendi ne gubite ni pravo na akcije, ali ni pravo na dividendu koje će kompanije isplaćivati u narednim godinama.