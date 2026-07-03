Državljanin Srbije G.G. zaustavljen je tokom granične kontrole u Pljevljima, nakon čega je utvrđeno da se putničko vozilo marke „Audi Q5“, kojim je upravljao, nalazi na međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpola Nemačke.
Službenici Stanice granične policije Pljevlja izvršili su proveru i kontrolu vozila, a nakon što je potvrđeno da je za „audijem“ raspisana međunarodna potraga, automobil je privremeno oduzet.
Vozilo je predato službenicima Odjeljenja bezbednosti Pljevlja radi daljih provera i postupanja.
Ovaj slučaj otkriven je tokom pojačanih aktivnosti crnogorske granične policije na suzbijanju prekograničnog kriminala. Istog dana, na drugim lokacijama zaplenjeni su i gotovina, investiciono zlato, kripto-oprema, elektronski uređaji, kao i prehrambeni proizvodi bez potrebne dokumentacije.
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