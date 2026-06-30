Sedam državljana Srbije povređeno je u eksploziji plinske boce koja se dogodila 27. juna na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji.

Prema navodima austrijskih medija, reč je o vozačima kamiona koji su u prikolici jednog parkiranog vozila pripremali obrok dok su čekali utovar.

U jednom trenutku, dok su koristili plinski rešo, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do iznenadne eksplozije plinske boce. Od siline detonacije prostor u kojem su pripremali hranu je uništen, a sedmorica muškaraca su zadobila povrede.

Nesreća se dogodila oko 15.20 časova, nakon čega su na lice mesta odmah stigle ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca.

Jedan od očevidaca, 53-godišnji državljanin Srbije koji nije povređen, odmah je pritekao u pomoć i pružao prvu pomoć povređenim kolegama do dolaska spasilačkih službi.

Najteže su povređeni 41-godišnji vozač i njegov 54-godišnji kolega, koji su helikopterom prebačeni u Opštu bolnicu u Beču. Ostalih pet povređenih zbrinuto je u bolnicama u Lincu i Velsu.

Austrijska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti i uzrok eksplozije.