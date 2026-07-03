Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su pripadnici grupe snaga „Istok“ zauzeli Aleksandrovku u Dnjepropetrovskoj oblasti.

U saopštenju se navodi da su ruske snage tokom protekle sedmice preuzele kontrolu nad više naselja i nastavile ofanzivne aktivnosti na više delova fronta.

Ukrajinska strana nije potvrdila ove tvrdnje, pa ih nije moguće nezavisno proveriti.

Navodi o udarima na vojne ciljeve

Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, tokom prethodne sedmice izvedeni su brojni pojedinačni i grupni udari na ciljeve koje Moskva opisuje kao objekte vojne i logističke infrastrukture.

Među navedenim metama su pogoni odbrambene industrije, skladišta goriva, aerodromi i logistički centri.

Ruska strana takođe tvrdi da su u tom periodu oborene hiljade bespilotnih letelica, uništena dva aviona MiG-29 i više bespilotnih plovila.

Tvrdnje o promenama na liniji fronta redovno iznose i Moskva i Kijev, ali ih je u mnogim slučajevima teško nezavisno potvrditi zbog ograničenog pristupa informacijama iz zone sukoba.

Borbe na istoku i jugu Ukrajine nastavljaju se visokim intenzitetom, dok obe strane svakodnevno objavljuju podatke o teritorijalnim pomeranjima i vojnim rezultatima koji često nisu potvrđeni iz nezavisnih izvora.

Izvor: RT