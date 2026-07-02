Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Srednji kurs

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3652 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši 0,6 odsto i iznosi 102,4666 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,5 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za tri odsto, dok je od početka godine slabiji za 2,5 odsto.

BONUS VIDEO