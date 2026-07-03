Norsi, četvrta najveća ruska rafinerija nafte i drugi najveći proizvođač benzina, obustavio je preradu sirove nafte u četvrtak posle napada ukrajinskog drona, saopštila su dva izvora iz industrije.



Jedna osoba je poginula, a industrijski objekat je oštećen u napadu ukrajinskog drona na rusku oblast Nižnji Novgorod, gde se nalazi Norsi, rekao je u četvrtak lokalni guverner Gleb Nikitin.

Oštećena ključna jedinica kapaciteta 190.000 barela dnevno

Izvori su rekli da je primarna jedinica rafinerije CDU-6 u Norsiju oštećena u napadu. Jedinica obično može da preradi 25.700 metričkih tona dnevno, što je ekvivalentno oko 190.000 barela, i čini 53 procenta ukupnog kapaciteta rafinerije.

Lukoil, vlasnik rafinerije, nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Norsi može da preradi više od 15 miliona metričkih tona nafte godišnje, ili oko 320.000 barela dnevno.