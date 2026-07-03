Poznati influenseri i urbani penjači Ivan Birkus i Anđela Nikolaou odlučili su da veridbu obeleže na mestu na kojem gotovo niko ne sme da se nađe – na samom vrhu Empajer Stejt Bildinga u Njujorku.

Njihov poduhvat ubrzo je postao glavna tema na društvenim mrežama, a snimak prosidbe sa visine od oko 440 metara prikupio je milione pregleda.

Na viralnom videu vidi se trenutak kada Ivan kleči pred Anđelom i pruža joj verenički prsten. Ona prihvata prosidbu, nakon čega se zagrljaju dok se iza njih pruža spektakularan pogled na Njujork.

Međutim, romantična scena nije imala bajkovit završetak.

Prema navodima američkih medija, policija je par privela ubrzo nakon što su sišli sa zgrade. Terete se za neovlašćen ulazak u zabranjeni deo objekta i kršenje bezbednosnih pravila koja važe za jedan od najpoznatijih simbola Njujorka.

Uprava Empajer Stejt Bildinga oglasila se nakon incidenta i poručila da tokom događaja niko nije bio ugrožen, ali je istovremeno podsetila da za romantične trenutke nije potrebno kršiti propise niti ugrožavati sopstvenu bezbednost.

Ivan Birkus i Anđela Nikolaou godinama su poznati po ekstremnim usponima na nebodere i visoke građevine širom sveta. Njihovi snimci, nastali bez zaštitne opreme, redovno privlače milione pregleda, ali i brojne kritike zbog opasnog ponašanja.

Njihova priča odavno je prevazišla granice društvenih mreža. O njima su izveštavali brojni svetski mediji, gostovali su u televizijskim emisijama, a njihov život i ekstremni poduhvati prikazani su i u dokumentarnom filmu "Skywalkers: A Love Story".

I dok jedni njihove akcije smatraju dokazom neverovatne hrabrosti, drugi upozoravaju da ovakvi poduhvati mogu biti veoma opasni i da ne bi trebalo da služe kao primer drugima.

Ivan je ranije govorio da planira da se povuče iz sveta ekstremnog penjanja kada osnuje porodicu, zbog čega mnogi upravo ovu nesvakidašnju prosidbu vide kao simboličan završetak jednog veoma rizičnog životnog poglavlja.