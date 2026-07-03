Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici rasvetlili su krivično delo teške krađe i uhapsili D. B. (41), zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako je saopštila Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, sumnja se da je osumnjičeni iskoristio odsustvo vlasnika, provalio u njegov stan i ukrao veću količinu novca u domaćoj i stranoj valuti.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, D. B. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.