Tokom noći između 1. i 2. jula izveden je jedan od najintenzivnijih raketnih udara na ciljeve u pozadini ukrajinskih snaga, a najveći deo napada bio je usmeren ka Kijevu.

Prema pisanju lista MK, pogođeni su objekti koje pojedini izvori povezuju sa remontom vojne tehnike, proizvodnjom bespilotnih letelica i drugim segmentima vojne infrastrukture.

U tekstu se navodi da su tokom napada korišćene balističke, krstareće i hipersonične rakete, kao i bespilotne letelice različitih tipova.

Knutov: Sledeća faza mogla bi da pogodi logistiku

Vojni analitičar Jurij Knutov smatra da je cilj napada bio slabljenje ukrajinskih logističkih kapaciteta i vojne industrije.

Prema njegovoj proceni, naredni fokus mogao bi da bude na mostovima preko Dnjepra i drugim važnim logističkim pravcima koji imaju ključnu ulogu u transportu ljudi i opreme.

Knutov ocenjuje da bi za uspešno gađanje takvih ciljeva bila potrebna još veća preciznost, uz modernizaciju bespilotnih letelica i kombinovanu upotrebu različitih vrsta raketa.

Tvrdnje o rezultatima napada

Knutov je osporio tvrdnje ukrajinskih vlasti o broju presretnutih projektila i ocenio da je većina raketa pogodila planirane ciljeve.

Ukrajinske vlasti, sa druge strane, saopštile su da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj projektila i dronova, dok su prijavljena velika oštećenja na više lokacija u Kijevu.

Pojedine informacije o ciljevima i rezultatima udara nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Knutovljeve izjave predstavljaju njegovu vojnu analizu mogućeg daljeg razvoja sukoba, a ne zvaničnu najavu budućih vojnih operacija. Za sada nema potvrde da će se događaji odvijati na način koji on predviđa.

Rusija i Ukrajina nastavljaju intenzivne vazdušne napade, dok obe strane iznose različite procene o njihovim rezultatima. Zbog ograničenog pristupa informacijama iz ratne zone, mnoge tvrdnje nije moguće nezavisno proveriti.

Izvor: MK