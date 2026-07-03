Tokom noći između 1. i 2. jula izveden je jedan od najintenzivnijih raketnih udara na ciljeve u pozadini ukrajinskih snaga, a najveći deo napada bio je usmeren ka Kijevu.
Prema pisanju lista MK, pogođeni su objekti koje pojedini izvori povezuju sa remontom vojne tehnike, proizvodnjom bespilotnih letelica i drugim segmentima vojne infrastrukture.
U tekstu se navodi da su tokom napada korišćene balističke, krstareće i hipersonične rakete, kao i bespilotne letelice različitih tipova.
Knutov: Sledeća faza mogla bi da pogodi logistiku
Vojni analitičar Jurij Knutov smatra da je cilj napada bio slabljenje ukrajinskih logističkih kapaciteta i vojne industrije.
Prema njegovoj proceni, naredni fokus mogao bi da bude na mostovima preko Dnjepra i drugim važnim logističkim pravcima koji imaju ključnu ulogu u transportu ljudi i opreme.
Knutov ocenjuje da bi za uspešno gađanje takvih ciljeva bila potrebna još veća preciznost, uz modernizaciju bespilotnih letelica i kombinovanu upotrebu različitih vrsta raketa.
Tvrdnje o rezultatima napada
Knutov je osporio tvrdnje ukrajinskih vlasti o broju presretnutih projektila i ocenio da je većina raketa pogodila planirane ciljeve.
Ukrajinske vlasti, sa druge strane, saopštile su da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj projektila i dronova, dok su prijavljena velika oštećenja na više lokacija u Kijevu.
Pojedine informacije o ciljevima i rezultatima udara nije bilo moguće nezavisno potvrditi.
Knutovljeve izjave predstavljaju njegovu vojnu analizu mogućeg daljeg razvoja sukoba, a ne zvaničnu najavu budućih vojnih operacija. Za sada nema potvrde da će se događaji odvijati na način koji on predviđa.
Rusija i Ukrajina nastavljaju intenzivne vazdušne napade, dok obe strane iznose različite procene o njihovim rezultatima. Zbog ograničenog pristupa informacijama iz ratne zone, mnoge tvrdnje nije moguće nezavisno proveriti.
Izvor: MK
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