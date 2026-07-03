Telo devojke A. G. (22) pronađeno je juče u Velikoj Moravi kod sela Mijatovac, nakon višednevne potrage koja je usledila posle prijavljenog nestanka u reci 29. juna, a sumnja se da se mlada devojka utopila tokom kupanja, nakon čega je jaka struja povukla nizvodno.

Prema nezvaničnim informacijama, devojka je tog dana bila u vodi kada ju je reka iznenada povukla, a pokušaji da joj se pomogne, nažalost, bili su bezuspešni.

- Kupala se u Velikoj Moravi, gde je tog dana otišla sa dečkom i društvom. U jednom trenutku, dok su bili u vodi, reka ju je iznenada povukla ka dubljem delu. Dečko je odmah pokušao da reaguje i da je izvuče na obalu, ali zbog jake struje i brzine vode nije uspeo da joj pomogne - kaže izvor Kurira.

Komšije su ispričale da A. G. potiče iz divne i radne porodice i da je ovo velika tragedija za celo selo.

- Radila je u Jagodini, a cela porodica je dobra, mirna, radna, nikad nije bilo problema - kaže potresena komšinica.

Prema njenim rečima, porodica je zavijena u crno, a kako su čule komšije, kobnog dana niko od prisutnih nije uspeo da je spase.

Telo nađeno 150 metara dalje

- Tog dana su bile sa njima i dve devojke i dva dečka na reci. Otišli su do Morave da zajedno provedu lep dan i da uživaju. Nisu oni prvi koji se kupaju tamo, svi iz okolnih sela dolaze tu da se rashlade. Kada se sve dogodilo, svi su pokušali da je spasu, ali niko nije uspeo... Struja je bila jaka i sve se desilo u sekundi - navodi ona i dodaje kroz suze:

- Četiri dana je trajala agonija i potraga za telom, celo selo je u šoku. Ovo je ogromna tragedija za selo i za porodicu, svi smo potreseni i ne možemo da verujemo šta se desilo, plačem od kada sam čula tragičnu vest, A. G. je išla u školu sa mojim unukom, ne možemo da se osvestimo da se ovo desilo.

Za nestalom devojkom tragalo se danima, nakon što je prijavljeno da je nestala u reci kod Mijatovca. Njeno telo pronađeno je juče na oko 150 metara od mesta gde se, kako se sumnja, udavila.

- Telo je pronađeno u ataru sela kod Ćuprije. Obavljen je uviđaj - potvrdio je izvor Kurira.