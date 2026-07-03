Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv E. F. (27) iz Pančeva i P. M. (29) iz Hajdučice, koji se sumnjiče da su brutalno pretukli sedamdesetjednogodišnjeg muškarca i oteli mu čak 20.000 evra.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, njima se na teret stavlja krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.

Prema sumnjama istražnih organa, dvojica osumnjičenih su 7. juna u Pančevu fizički napala J. Ž. (71), zadala mu više udaraca po licu i rukama, a potom mu silom oduzela 20.000 evra, s namerom da novac protivpravno prisvoje.

Napadnuti muškarac zadobio je lake povrede u predelu lica i ruku.

Nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, za osumnjičenog P. M. određen je pritvor do 30 dana. Sud je pritvor odredio zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog bojazni da bi u kratkom roku mogao da ponovi krivično delo.

Istraga protiv osumnjičenih je u toku, a nadležni prikupljaju sve dokaze kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog razbojništva.