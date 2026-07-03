Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Policijskom upravom Leskovac i Upravom granične policije, uhapsili su O. S. (73) na administrativnom prelazu Mutivode.

Kako je saopšteno, on se sumnjiči za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Prema navodima policije, postoji osnovana sumnja da je 14. juna 1999. godine u naselju Sofalija u Prištini, zajedno sa više pripadnika OVK, upotrebom hladnog i vatrenog oružja usmrtio civile srpske nacionalnosti – supružnike Vladimira i Presu Stanisavljević.

Određen mu pritvor

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

Po odluci Višeg suda u Beogradu – Odeljenja za ratne zločine, određen mu je pritvor u trajanju do 30 dana.

Hapšenje predstavlja deo postupka koji vode nadležni organi radi rasvetljavanja ratnih zločina počinjenih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. O daljem toku postupka odlučivaće nadležni sud.

Ratni zločini ne zastarevaju, zbog čega nadležni organi i nakon više decenija nastavljaju istrage i procesuiranje osoba za koje postoji sumnja da su učestvovale u zločinima nad civilnim stanovništvom.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije