Muškarac M. S. (71) preminuo je u četvrtak u Ripnju nakon što ga je, prema dosadašnjim saznanjima, napao roj pčela dok je obrađivao zemlju na svom placu u Ulici narednika Petra Milojevića.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, sedamdesetjednogodišnjak je nakon velikog broja uboda uspeo da dotrči do prve komšijske kuće i zatraži pomoć.

Radio je na svom imanju kada su ga napale pčele. Zadobio je veliki broj uboda i uspeo je da stigne do komšije. Rekao mu je da ga je izujedalo dvadesetak pčela. Bio je vidno uznemiren i jedva je govorio - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Kako navodi sagovornik, muškarcu je ubrzo pozlilo.

Srušio se i praktično izdahnuo komšiji na rukama. Komšija je odmah pozvao Hitnu pomoć i pokušao da mu pomogne, ali su lekari po dolasku mogli samo da konstatuju smrt - dodaje izvor.

Meštani za preminulog imaju samo reči hvale.

Bio je divan, vredan i pošten čovek. Ceo život je radio i sve je svojim rukama stvorio. Ovo je velika tragedija za sve nas - ispričale su potresene komšije.

Za sada nije poznato da li je M. S. bio alergičan na ubode pčela ili je smrt nastupila usled velikog broja uboda. Sve okolnosti i tačan uzrok smrti biće utvrđeni u daljem postupku.