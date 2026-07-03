Bogdan G. (24) iz Šapca osuđen je na 10 godina zatvora zbog ubistva starijeg brata Ignjata Gajića, koje se dogodilo u avgustu 2019. godine u porodičnoj kući.

Prema presudi Višeg suda u Šapcu, Bogdan je proglašen krivim za teško ubistvo, a na presudu postojalo je pravo žalbe.

Zločin je šokirao javnost u Srbiji, jer je policija osumnjičenog zatekla tokom redovne kontrole kako u noći gura građevinska kolica u kojima se nalazilo telo prekriveno belim čaršavom. U kolicima su pronađeni ašov i lopata, za koje se sumnja da su bili namenjeni za skrivanje tela.

Stravičan zločin je u ranim jutarnjim satima tog 20. avgusta 2019. slučajno otkrila policijska patrola koja je u Ulici Oslobođenja, zaustavila Bogdana koji je u kolicima krio Ignjatovo krvavo telo s namerom da ga zakopa u šumi.

Na pitanje gde je krenuo, on je nevešto počeo da se pravda da je pre sunca hteo da sadi povrće. Policajci mu, naravno, nisu poverovali pa su proverili šta se nalazi u kolicima. Šokirali su se kada su ispod ćebeta i najlona pronašli leš.

Prema navodima istrage, Bogdan je nakon ubistva planirao da telo zakopa u šipražje u blizini kuće.

Kako se ispostavilo, braća su se prvo posvađali, a zatim i pobili.

- Bogdan je u jednom trenutku stavio 'bokser' na ruku i njime više puta udario Ignjata u glavu koji je izgubio svest i ubrzo preminuo. Iz ostave je potom uzeo lopatu i ašov, a u građevinska kolica stavio telo koje je prekrio najlonima i ćebetom. Nije daleko odmakao od kuće kada je na njega slučajno naletela patrola - otkrio je tada naš sagovornik iz istrage, dodajući da kobnog jutra u kući nisu bili njihovi roditelji Petar i Tanja, kao ni njihov treći sin Vidak jer su prenoćili u Beogradu.

Ubica je pre polaska u šumu telefonom pozvao roditelje i rekao im da je u njihovu kuću nasilno ušlo nekoliko momaka, koji su posle svađe odveli Ignjata. Plan mu je očigledno bio da tako sa sebe skine sumnju za Ignjatov nestanak i preusmeri je na izmišljenu priču:

- Čim je završio razgovor sa roditeljima, on je izvezao kolica iz dvorišta i krenuo u obližnju šumu u kojoj je planirao da zakopa Ignjatovo telo. Iako su Bogdanovi roditelji odmah krenuli za Šabac, on je mislio da će imati sasvim dovoljno vremena da prikrije zločin dok ne stignu.

Bogdan, koji je bio student psihologije, ipak nije mogao da predvidi da će ga u cik zore na putu do šume sasvim slučajno presresti patrola policije i uhapsiti.

Motiv zločina, prema nezvaničnim informacijama, povezivan je sa dugogodišnjim porodičnim problemima i nasiljem, a u javnosti su se pojavljivale tvrdnje da je Ignjat imao problematično i nasilno ponašanje, kao i probleme sa zakonom i drogom.

Porodica je ranije više puta prijavljivala nasilje, a incidenti su se, prema navodima komšija, ponavljali godinama.

U noći ubistva roditelji nisu bili kod kuće, a prema istrazi, ubistvo se dogodilo ranije tog dana, nakon čega je osumnjičeni pokušao da se reši tela.

Bogdan G. potiče iz poznate šabačke porodice, a njegov otac je slikar, dok je ujak bio poznati umetnik Milić od Mačve.