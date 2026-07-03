Mnogi tada brišu staklo peškirom ili rukom, ali tako često ostaju tragovi i mrlje. Ipak, postoji jednostavan kućni trik koji može pomoći da ogledalo duže ostane čisto i pregledno.

Rešenje je obična pena za brijanje. Ovaj trik već godinama koriste mnogi kako bi smanjili stvaranje kondenzacije na ogledalu, a za njegovu primenu potrebno je svega nekoliko minuta.

Zašto pena za brijanje sprečava zamagljivanje?

Kada se topla vodena para iz tuša sudari sa hladnijom površinom ogledala, dolazi do kondenzacije i stvaranja sitnih kapljica koje zamagljuju odraz.

Pena za brijanje, kada se nanese u veoma tankom sloju i dobro ispolira, ostavlja gotovo nevidljiv zaštitni film. Zahvaljujući njemu, vlaga se ravnomernije raspoređuje po površini, pa se sitne kapljice teže formiraju.

To ne znači da ogledalo neće biti vlažno, ali će ostati znatno preglednije nego bez ovog premaza.

Kako pravilno primeniti trik?

Pre svega, ogledalo treba dobro očistiti i potpuno osušiti.

Na čistu krpu ili papirni ubrus stavite veoma malu količinu pene za brijanje – dovoljna je količina veličine zrna graška za manje ogledalo. Zatim je ravnomerno razmažite po celoj površini.

Nakon toga suvom i čistom krpom pažljivo ispolirajte ogledalo dok ne postane potpuno providno i bez tragova. Ako ostanu bele fleke, verovatno je naneto previše pene ili nije dovoljno dobro uklonjena.

Koliko traje efekat?

Ovaj kućni trik nije trajno rešenje. Zaštitni sloj se postepeno skida usled vlage i redovnog čišćenja, pa efekat najčešće traje nekoliko dana.

Da biste održali ogledalo manje sklonim zamagljivanju, dovoljno je da postupak ponovite jednom nedeljno ili nakon detaljnog pranja.

Kada problem nije ogledalo?

Ako se ogledalo zamagli gotovo odmah po puštanju tople vode, a u kupatilu se dugo zadržava vlaga ili se pojavljuje buđ, problem verovatno nije samo kondenzacija.

U tom slučaju potrebno je proveriti ventilaciju, očistiti ventilacionu rešetku i, kada je moguće, nakon tuširanja ostaviti vrata kupatila odškrinuta kako bi vlažan vazduh lakše izašao iz prostorije.

Na kojim ogledalima ne treba koristiti ovaj trik?

Pena za brijanje nije preporučljiva za ogledala sa posebnim dekorativnim premazima, LED osvetljenjem, senzorima na dodir ili oštećenim zaštitnim slojem.

Ako niste sigurni kako će površina reagovati, prvo isprobajte malu količinu na neupadljivom delu ogledala.

Iako ovaj trik ne može da zameni kvalitetnu ventilaciju ili profesionalne anti-fog premaze, može biti jednostavno, brzo i povoljno rešenje koje će vam olakšati svakodnevicu i uštedeti vreme nakon svakog tuširanja.