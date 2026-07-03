U objavi na zvaničnom instagram nalogu, on kaže:

"Građani će na izborima birati između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, debakla Srbije ili Srbije koja pobeđuje", poručio je predsednik.

Prethodno, predsednik Vučić zahvalio je građanima Srbije na podršci i ljubavi koju su pružili svojoj zemlji u teškim trenucima i dodao da veruje da ćemo u narednom periodu moći da se u potpunosti posvetimo razvoju zemlje.

"Godinu i po dana i nešto duže su nam rušili zemlju, pokušavali da je slome. Nisu uspeli i nadam se i verujem da ćemo u narednom periodu moći u potpunosti da se posvetimo razvoju zemlje, njenom napretku. Vraćaju nam se i brojevi turista čim nema velikih blokada puteva i svega drugog, kada zemlja nije nesigurna", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV Informer.

Naglasio je da država bez podrške građana ne bi mogla da se izbori sa blokadama, kao i da Srbija bez ljudi koji su, kako je rekao, najbolji na svetu, nikada ne bi mogla da preživi i nastavi svoj napredak.

"Da kažem ljudima u Srbiji beskrajno hvala jer bez njih mi to nikada ne bismo mogli da prevaziđemo i nikada Srbija bez ljudi, jer Srbija su ljudi njeni, najbolji na svetu, ne bi mogla ni da preživi, a kamoli da nastavi ovakav napredak. I uz to hvala, da ih zamolim samo da se svi posvetimo ubrzanju naših ekonomskih aktivnosti, da pokušamo da uradimo sve što možemo da Srbija još značajnije napreduje", rekao je predsednik Vučić.

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