Loznica i Gornja Badanja opraštaju se od Bogdana Tufegdžića (23), mladog saobraćajnog policajca i pripadnika Interventne jedinice Policijske stanice Loznica, koji je tragično izgubio život 30. juna u reci Drini.

Vest o njegovoj smrti duboko je potresla porodicu, prijatelje, kolege i sve koji su ga poznavali, koji za njega imaju samo reči hvale.

Kako pričaju njegovi prijatelji, Bogdan je bio skroman, pošten i vredan mladić, uvek spreman da pomogne drugima.

– Bio je dečko za primer. Nikada ga niko nije video u sukobu ili da je nekome učinio nešto loše. Bio je vaspitan, kulturan i iz dobre porodice. Ovo je ogromna tragedija za sve nas – navodi jedan od prijatelja.

Sagovornici ističu da je od malih nogu znao čime želi da se bavi, pa je nakon osnovne škole u Gornjoj Badanji završio Srednju medicinsku školu u Šapcu, a zatim Centar za osnovnu policijsku obuku.

Nakon školovanja postao je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, gde je radio kao saobraćajni policajac i pripadnik Interventne jedinice.

– Bio je odgovoran i posvećen poslu. Voleo je uniformu i radio je sa velikom posvećenošću – kažu njegovi prijatelji.

Posebno ih pogađa činjenica da je stradao u reci, iako je bio dobar plivač.

– Svi smo u šoku jer je bio izuzetno dobar plivač. Teško je prihvatiti šta se dogodilo – navodi sagovornik.

Meštani Gornje Badanje kažu da je poticao iz ugledne i poštene porodice i da je bio ponos svog kraja.

Njegove kolege su se od njega oprostile putem društvenih mreža, ističući koliko im je teško što nisu mogli da prisustvuju sahrani zbog službenih obaveza.

Podsetimo, njegovo telo pronađeno je u rejonu Azemove bare u Lešnici, na mestu gde je i prijavljen nestanak, nakon što je u reci, prema navodima, upao u problem dok je bio u vodi sa društvom. Nakon naglog porasta vodostaja Drine, nestao je u talasima, a potraga je završena tragično.

Bogdan Tufegdžić sahranjen je danas na mesnom groblju u Gornjoj Badanji, gde su ga porodica, prijatelji i kolege ispratili na večni počinak.