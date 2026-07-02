Boban Mitić (34) iz Rataja hicima iz pištolja usmrtio je ćerku Anđelu (2), sina Lazara (3), suprugu Suzanu (25) i taštu Sunčicu Ristić (48). Ženinu ćerku iz prvog braka Kristinu M. teško je ranio, a posle zločina je pobegao. Policija je sa psima tragačima tragala za ubicom.

Porodična kuća Blagoja Ristića (50) u Krševici kod Bujanovca bila je zavijena u crno. Oko 21.35 u jednu od soba nezvan je banuo njegov zet Boban Mitić iz Rataja i hicima iz pištolja usmrtio taštu Sunčicu Ristić, suprugu Suzanu, sina Lazara i ćerku Anđelu.

Sumanuti ubica ranio je Suzaninu ćerku iz prvog braka, četvorogodišnju Kristinu M., koja je zbog povreda zadržana u Kliničko-bolničkom centru u Nišu. Supruga ubice Suzana preminula je u pomenutoj niškoj zdravstvenoj ustanovi.

Razjareni Mitić potom je uperio cev pištolja u tasta Blagoja Ristića, koji je dotrčao iz susedne sobe. Blagoje je imao sreću jer je kuršum promašio i zaglavio se u okviru vrata. Kada mu je ponestalo municije, ubica je bacio pištolj, rukom snažno udario i oborio na pod tasta, a zatim pod okriljem noći pobegao u nepoznatom pravcu.

Posle stravičnog zločina, koji je uznemirio i uplašio oko 500 meštana Krševice, udaljene od Bujanovca sedam kilometara, ubica se dao u bekstvo i za njim je policija intenzivno tragala.

Motivi četvorostrukog ubistva nisu bili poznati, ali se pretpostavljalo da Mitić nije mogao da prežali raspad braka i odlazak supruge Suzane kod njenih roditelja.

U kući Blagoja Ristića u Krševici vladali su muk i tišina. Dolazili su rođaci, poznanici i komšije da izraze saučešće. Većina meštana Krševice znala je da je Boban maltretirao i tukao ženu i decu, ali niko o tome nije želeo da govori za novine. Pored kuće strave i užasa nalazilo se i nekoliko naoružanih policajaca, a potraga za ubicom je trajala.

Na verandi trošne prizemljuše, u kojoj je monstrum bez milosti i upozorenja pokosio najmilije, foto-album je prebirao ožalošćeni Blagoje Ristić, koji dugo nije mogao da se pribere od šoka zbog tragedije koja ga je zadesila.

„Dok sam u susednoj sobi gledao TV program, čuo sam stravičnu pucnjavu. Izleteo sam napolje i pojurio prema sobi gde su se nalazili supruga, ćerka i deca. Kada sam se pojavio na vratima, zet Boban uperio je cev pištolja u mene. Povukao je oroz, ali sam ja uspeo malo da se sklonim, pa je kuršum pogodio okvir vrata. Pokušao je Boban i mene da likvidira. Imao sam sreću jer u pištolju više nije imao municije. Onda je bacio pištolj i rukom me snažno udario po licu. Od snažnog udarca pao sam na beton terase. Zet se onda udaljio u nepoznatom pravcu. Ovo je strašno što me je zadesilo. Pobio mi je bez milosti najdraže, bezmalo celu porodicu. Imam još samo sina Gorana“, rekao je neutešni Blagoje Ristić.

Starina Ristić ispričao je da je Boban često tukao i maltretirao njegovu ćerku, koja je bila prinuđena da pobegne iz Rataja. Dolazio je Boban u Krševicu i pretio da će da ubije suprugu i decu, ali i tasta i taštu. Zbog pretnji mu je oduzet pištolj, ali je Boban u međuvremenu na crno kupio drugu kratku cev, kojom je počinio nezapamćeni krvavi zločin.

Ispred roditeljske kuće, Bobana Mitića, 2008. godine, kada se i desilo krvoproliće novinari su zatekli njegovog oca Stojana i mlađeg sina Dalibora, koji nisu znali za stravičan zločin.

„Oko 18.30, Boban je sa nama večerao i biciklom negde otišao. Znam samo da je nekoliko puta odlazio u Krševicu i snaju Suzanu molio da se vrate kod njega u Rataje. Boban je retko bio agresivan i uvek je mene i suprugu Miru slušao i pomagao nam u kućnim poslovima. O zločinu ništa nisam čuo. To je užas. Zaista nemam reči“, rekao je uznemireni Stojan Mitić.

U Opštinskom sudu u Vranju nedavno je pokrenut postupak protiv Mitića zbog nasilja u porodici. U dva navrata Centar za socijalni rad je Suzanu Mitić sa decom slao u vranjsku prihvatnu stanicu. Jednom su na sigurnom bili 15 dana, a drugi put više od dva meseca.

Zbog nasilja u porodici, od Opštinskog suda Centar je zatražio hitnu meru zaštite porodice. Zbog čega nije uvažen taj zahtev, ostalo je da se vidi. Poslednji put Suzana Mitić je u toj ustanovi zbog socijalne pomoći boravila 15. marta, dan uoči masakra.

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