-Janu sam zadavio, položio u jamu i zatrpao zemljom. Ali kada sam krenuo, čuo sam njen izdisaj i video da se zemlja pomera. Izvadio sam pištolj i pucao u tom pravcu-, ispričao je u istrazi žandarm Miroslav P, osumnjičen da je 27. decembra 2005. godine u selu kod Gornjeg Milanovca ubio svoju nevenčanu suprugu Janu B. (19), izbeglicu sa Kosova.

Miroslav je uhapšen 20. januara, 2006.godine a istražni sudija čačanskog Okružnog suda Branislav Stanić, koji ga je saslušao, izjavio je za medije da je osumnjičeni odmah priznao delo i detaljno opisao zločin.

Prema njegovom iskazu, kobnog dana vratio se sa posla iz Kraljeva oko 18 časova i sa Janom otišao do ujaka koji živi u istom selu. Na povratku kući, kako tvrdi, „odjednom mu je došlo da je ubije“ i počeo je da smišlja način kako da to učini.

Zatim joj je rekao da ga sačeka na putu dok ode po cigare i upaljač, uz izgovor da želi da je odvede na jedno mesto da joj nešto pokaže. Ubrzo se vratio, noseći u kesi rasklopivu policijsku ašovku, dok je pištolj već imao kod sebe u futroli.

Jana ga je, ne sluteći ništa, pratila prema šumi udaljenoj oko 300 metara od kuće. Tek kada je Miroslavć počeo da kopa raku veličine ljudskog tela, pitala ga je zašto to radi. Tada joj je prišao s leđa i podlakticom joj stezao vrat dok je nije usmrtio.

Nakon toga, prema navodima istrage, telo je položio u jamu i zatrpao zemljom. Međutim, tvrdi da je ubrzo čuo njen izdisaj i video pomeranje zemlje, nakon čega je izvadio pištolj i pucao u tom pravcu.

Policija je, zajedno sa Miroslavom, kasnije pronašla mesto zločina. Pored jame su bile Janine cipele, koje osumnjičeni ranije nije primetio. U sudu navode da je Miroslav delovao smireno i hladnokrvno tokom priznanja, iako je izrazio kajanje.

Telo žrtve upućeno je tada na obdukciju.

Prema navodima, Miroslav je porodici govorio da je Jana otišla sa prijateljicom kolima u Kraljevo, kako bi prikrio njen nestanak.