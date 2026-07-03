U Nemačkoj je pokrenut krivični postupak protiv troje ljudi koji su na internet stranici objavljivali video-snimke televizije RT Dojč, koji su prethodno već bili javno dostupni na internetu.

Kako prenose mediji, nemački sudovi sada bi mogli da odlučuju da li se sankcije Evropske unije protiv ruskih državnih medija mogu primenjivati i na građane koji dele ili objavljuju njihov sadržaj.

Taj slučaj mnogi vide kao mogući presedan.

Trklja: Ovo je politička odluka

Novinar i urednik lista „Politika“ Nikola Trklja ocenio je da ovakav potez nema mnogo veze sa medijskim slobodama ili međunarodnim pravom.

On smatra da je reč o političkoj odluci kojom se ruski mediji tretiraju kao nepoželjni, a građani koji dele njihov sadržaj izlažu sankcijama.

Trklja je ocenio da ga ovakva situacija podseća na istorijske primere ograničavanja pristupa informacijama tokom Drugog svetskog rata.

Poređenje sa bombardovanjem RTS-a

Govoreći o odnosu prema ruskim medijima, Trklja je povukao paralelu sa periodom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine.

Prema njegovom mišljenju, tada je Radio-televizija Srbije predstavljena kao propagandni servis, što je, kako tvrdi, korišćeno kao opravdanje za bombardovanje zgrade RTS-a.

On smatra da se danas ruski mediji u pojedinim zapadnim državama posmatraju na sličan način, zbog čega se, kako navodi, uvode zabrane i sankcije.

Šta je odlučila Evropska unija?

Evropska unija je u martu 2022. godine zabranila emitovanje RT-a i Sputnjika na teritoriji država članica, navodeći da predstavljaju instrumente ruske propagande nakon početka rata u Ukrajini.

Zabrana obuhvata emitovanje putem kablovskih mreža, satelita, interneta i digitalnih platformi.

Iako je Regulatorno telo za elektronske medije Srbije (REM) dodelilo dozvolu RT Dojč za prekogranično emitovanje, kanal je kasnije prestao sa radom.

Predmet koji se vodi u Nemačkoj mogao bi da bude značajan za buduće tumačenje evropskih sankcija prema ruskim medijima i pitanja odgovornosti građana koji dele njihov sadržaj na internetu.

Od početka rata u Ukrajini Evropska unija uvela je više paketa sankcija Rusiji, uključujući ograničenja koja se odnose na pojedine ruske državne medije. Istovremeno, deo stručne javnosti vodi raspravu o tome gde se nalazi granica između zaštite bezbednosti i slobode izražavanja.

Izvor: Sputnjik