Tridesetogodišnji Beograđanin pronađen je mrtav sredinom aprila 2017. godine u automobilu parkiranom u naselju Marinkova Bara. Prema rezultatima istrage i kasnijeg medicinskog veštačenja, smrt je nastupila prirodnim putem, usled infarkta koji se dogodio tokom intimnog odnosa.

Prema dostupnim informacijama, vozilo je bilo parkirano u mirnijem delu naselja, a prolaznici su primetili da se osoba u automobilu ne pomera, nakon čega je obaveštena policija i hitna pomoć. Po dolasku na lice mesta, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Uviđajem je utvrđeno da ne postoje tragovi nasilja niti bilo kakvi elementi koji bi ukazivali na krivično delo. Sve okolnosti upućivale su na iznenadni zdravstveni incident, koji je kasnije potvrđen i obdukcijom.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, muškarac je u trenutku smrti bio u društvu jedne osobe, ali detalji nisu saopšteni javnosti, u skladu sa zaštitom privatnosti. Nakon završene forenzičke analize, zaključeno je da je do smrtnog ishoda došlo usled akutnog srčanog zastoja, izazvanog fizičkim naporom i stresom.

Lekari upozoravaju da se infarkt može dogoditi naglo, čak i kod osoba koje ranije nisu imale ozbiljne zdravstvene tegobe. Intenzivan fizički napor, emocionalno uzbuđenje i stres mogu biti dodatni faktori rizika kod osoba sa neprepoznatim srčanim problemima.

Ovaj slučaj je tada privukao pažnju javnosti zbog neobičnih okolnosti, ali je iz medicinskog ugla ocenjen kao prirodna smrt bez elemenata krivične odgovornosti. Istraga je ubrzo zatvorena nakon što su svi nalazi potvrdili da je reč o iznenadnom srčanom zastoju.

Iako se radi o izolovanom slučaju, stručnjaci i dalje ističu značaj redovnih lekarskih pregleda, naročito kod osoba u tridesetim godinama, kada se kardiovaskularni rizici često ne prepoznaju na vreme.