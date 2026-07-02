Ljubica M. (58) iz Rume stradala je kada je upala u mikser za mlevenje smeše. Nesrećna žena ostala je mrtva na licu mesta.

„Ljubo moja, šta ću ja bez tebe. Samo sam tebe imao, a sad mi te uze Bog“, jecao je od bola Ljubiša (65), suprug nastradale žene, ispred njihove porodične kuće u Partizanskoj ulici 12c u Rumi.

Nedaleko od njega, skrhana od tuge, bila je ćerka Tanja (33). Tešila je oca, koji je jedva stajao na zemlji. Supruga Ljubica bila mu je ljubav iz mladosti, a u braku su bili više od tri decenije.

„Neće on moći ni dana bez nje. Ovu tragediju moj Ljubiša neće podneti. Šta će u kući sam“, kroz suze je pričao Zoran, Ljubišin rođak.

Prema tada još nepotvrđenim informacijama, tragedija se dogodila nekoliko minuta posle 9 časova. Nastradala Ljubica stajala je pored miksera koji je služio za mešanje smeše za keks. U jednom trenutku, iz zasad nepoznatih razloga, mašina je uvukla sićušnu ženu i samlela je.

„Čula sam zapomaganje koleginica. Nisam mogla da verujem šta se desilo. Ljubica je bila u mikseru. Krv svuda unaokolo“, pričala je jedna od koleginica.

Lekari Hitne pomoći odmah su stigli na mesto nesreće. Ženi nije bilo spasa. Došla je i vatrogasna ekipa. Kako su govorili zaposleni, oni su sekli lim kako bi izvukli telo nesrećne žene.

Ljubica M. je u trenutku nesreće bila na poslu, dok je njen suprug Ljubiša bio na gradilištu u Beogradu, kada se 2008. godine.

„Otišla je po njega ćerka Tanja. Ona je udata u Šapcu. Divni su to ljudi, ne znam zbog čega im se dešavaju ovakve stvari. Ljubiša i Ljubica su pre tri godine izgubili mladu ćerku Sonju (27). Policija kaže da se ubila iz lovačke puške u kući svog supruga u selu u blizini Rume. Njih dvoje se nisu slagali“, pričao je jedan od komšija.

Rođak Zoran bio je kod porodice u sredu uveče.

„Ljubica je bila zdrava žena. Kuću su renovirali, pa su im majstori poslednjih dana bili u domu. Takva žena se jednom rađa. Bila je vredna i predana poslu“, rekao je Ljubišin nećak.

„Radila sam pre pet godina. Uslovi su loši. Većina žena radi po nekoliko dana i napušta firmu. Ostaju samo oni kojima je posao najpotrebniji“, pričala je bivša radnica.

Kako se tada saznalo, proizvodnja je radila samo u jednoj smeni i imala oko 15 radnika. Novinari su pokušali da stupe u kontakt sa direktorom, ali bezuspešno. Zaposleni na kapiji vređali su novinarske ekipe.

BONUS VIDEO: