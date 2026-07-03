Voditeljka Bojana Lazić stigla je među prvima na finale Pinkovih zvezda koje će se održati večeras i tom prilikom zadesila je prilično neprijatna situacija.

Pozirajući pred kamerama naših objektiva na Bojanu Lazić je naleteo autobus, te je ona brže-bolje "pobegla" sa ulice kako bi saobraćaj nespetano mogao da cirkuliše.

- Osećam se fantastično i veoma sam uzbuđena. Ovo je najuspešnija godina za mene kada je reč o poslovnom planu. Sve je proteklo u najboljem redu, baš onako kako je i trebalo, uključujući i mini konflikte sa Desingericom. Sve je bilo upravo onako kako je Jovana Jeremić rekla. Zbog posla sam se odrekla treninga i dela privatnog života, ali se sav taj trud isplatio. Godina je bila izuzetno uspešna, zaista smo pokidali. Mnogi to nisu očekivali od nas, postojale su brojne predrasude, kako prema meni, tako i prema samom formatu. S obzirom na to da „Pinkove zvezde“ nisu postojale nekoliko godina, konkurencija je svašta pričala, ali smo na kraju napravili odličan posao. Nedostajaće mi svi. Već ove dve nedelje, otkako nemamo snimanja, bilo mi je neobično. Ta dinamika jednostavno uđe u krv i naviknete se na nju - rekla je Bojana Lazić pred našim kamerama.

Sukob sa Desingericom

Bojana Lazić i Dragomir Despić Desingerica se neretko sukobljavaju u emisijama muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", te njihov odnos neprestano intirigira javnost.

U jednom od poslednjih sukoba Desingerica je Bojani naglasio da ga ne dodiruje budući da je oženjen, a voditeljka je sada pred našim kamerama progovorila o toj situaciji.

- Pa muvala sam ga - rekla je Bojana kroz smeh, pa nastavila:

- Šalim se, ali si ispostavi da svaki naš razgovor postane viralan. Konkretno u toj situaciji sam prišla Desingerici kako bih ga zamolila da ustane i da sednem na njegovo mesto, ali svi smo svesni toga da on baš nije džentlmen, zato je i napravio foru. Da nije zauzet, čak ni tada ne bi bio moj tip - zaključila je voditeljka.

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