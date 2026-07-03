Jedan od jezivijih porodičnih zločina koji je izvršio tada 39-godišnji Dušan M. počinjen je tog 29. novembra u prigradskom naselju Futog kod Novog Sada.

Stravični porodični zločin davne 2001. godine, u Futogu, kada je Dušan M. hladnokrvno kuhinjskim nožem zaklao oca, suprugu i i četvorogodišnjeg sina, dok je majci Olgi nožem naneo više uboda.

Tragedija je počela oko 19 sati, u stanu Milana M., Dušanovog brata, koji je stanovao u istoj kući.

U Milanovom stanu su se nalazili i njegova supruga Slavica i ćerka, a njima u posetu je došao Dušan sa suprugom i sinovima. U jednom momentu je izbila svađa između Dušana i Sanje, navodno zbog Dušanove ljubomore.

Slavica je tada istrčala iz stana, uletela kod komšija i rekla da je Dušan ubo suprugu u stomak. U kuću su ubrzo stigli Dušanov otac i majka u nameri da pomognu i spreče Dušana da napravi krvoproliće. Ipak, Dušan je odmah ranio majku, koja je tako povređena izašla ispred kuće, dok je zločinac dozvolio bratu i njegovoj ćerki da izađu, a potom se zaključao.

- U stanu su ostali Dušan, njegov otac, ranjena supruga i dvojica sinova. Iz kuće su se čuli krici, a zatim je sve utihnulo. Olga više nije čula Dragonjin glas, što je za nju značilo da ga je Dušan ubio. Komšinici, koja je lupala na vrata, Dušan je odbrusio: "Briši kući" - pisao je Blic te godine.

Zločinac je svog drugog sina, devetogodišnjeg Miloša, držao kao taoca sve dok ga posle nekoliko sati pregovora nije predao policiji. Pre toga je Dušan M. malom Milošu naneo više uboda nožem. Kad su policajci ušli u sobu gde se nalazio, zatekli su stravičan prizor.