Muškarac M. S. (71) preminuo je u četvrtak na svom porodičnom imanju u Ripnju nakon što ga je, prema prvim informacijama, napao roj osa. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove tragedije.

Prema nezvaničnim saznanjima, M. S. je boravio na placu u Ulici narednika Petra Milojevića sa prijateljem kada ih je iznenada napao roj osa. Muškarac je zadobio veliki broj uboda, nakon čega mu je pozlilo.

Njegov prijatelj odmah je pozvao Hitnu pomoć i pokušao da mu pomogne. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Za sada nije poznato da li je smrt nastupila usled teške alergijske reakcije na ubode ili zbog velikog broja uboda. Tačan uzrok biće utvrđen nakon sprovedenih nadležnih procedura.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

Kurir