Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

On je tokom savetovanja u komandnom punktu Združene grupacije vojske rekao da je bezbednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom poslednjih meseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Putin je dodao da se bezbednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji, preneo je Sputnjik.

On je naveo da su “ruske snage od početka godine oslobodile 133 naseljena mesta i preuzele kontrolu nad više od 3.000 kvadratnih kilometara teritorije u Donbasu i Novorusiji”.

Putin je dodao da su tokom juna ukrajinske snage potisnute iz šest naseljenih mesta, kao i da je Rusija uspostavila kontrolu nad Konstantinovkom.

Prema njegovim rečima, tempo napredovanja ruskih snaga raste duž čitave linije fronta.

“U potpunosti je završeno oslobađanje Luganske Narodne Republike”, ukazao je predsednik Rusije, dodajući da se nastavlja uništavanje formacija Oružanih snaga Ukrajine na teritoriji Donjecke Narodne Republike, kao i Zaporoške i Hersonske oblasti.

On je istovremeno naložio vojsci da se nastave masovni udari na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i infrastrukturu koja ga podržava.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije danas da su ruske oružane snage u potpunosti preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine.

Konstatinvoka je grad u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, odnosno u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, ali u delu koji donedavno nije bio pod kontrolom Rusije.

Ukrajina i dalje drži pod kontrolom preostalih oko 15 odsto te teritorije, sa utvrđenim gradovima i industrijskim centrima poput Kramatorska, Slovjanska i Pokrovska.