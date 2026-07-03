Apelacioni sud u Nišu potvrdio je 2024. godine presudu kojom je Vladimiru V. (47) iz Niša izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi, jer je 7. aprila 2023. godine u porodičnoj kući u Kunovičkoj ulici sekirom usmrtio svog brata Bobana V. (52).

Zločin koji je šokirao Srbiju dogodio se nakon svađe dvojice braće, koja je, prema navodima iz postupka, izbila zbog bureka. Vladimir je prvobitno bio optužen za teško ubistvo na svirep način, ali je tokom postupka utvrđeno da u trenutku izvršenja dela nije bio uračunljiv zbog teškog psihijatrijskog oboljenja. Na osnovu nalaza veštaka, Više javno tužilaštvo u Nišu predložilo je da mu se izrekne mera bezbednosti obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi umesto zatvorske kazne.

"Polomio mi je televizor, uzeo hranu i cigarete"

Na suđenju je Vladimir priznao da je ubio brata, ali je negirao kvalifikaciju teškog ubistva, tvrdeći da je Boban godinama bio nasilan prema njemu i da je kobnog dana sukob eskalirao kada je odbio da mu kupi burek.

– Došao je kod mene u sobu, polomio mi televizor i mobilni telefon. Uzeo mi je svu hranu i cigarete. Psovao me je i pretio da će me smestiti u ludnicu. Pustio sam muziku i gledao u jednu tačku da skrenem misli. Srce mi se zgrčilo od bola. Pošao sam do prodavnice da se napijem ili do tetke da se isplačem. Dok sam silazio niz stepenice počelo je da mi se mrači. Poslednje čega se sećam je sekira koja je stajala u hodniku – ispričao je Vladimir.

Dodao je da se samog ubistva ne seća.

"Maltretirao me je ceo život"

Pred sudom je tvrdio da je brat godinama fizički i psihički zlostavljao njega i porodicu.

– Maltretirao me je ceo život. Zbog njega sam presekao vene, pokušao da se obesim, popio litar varikine. Nije mi davao da jedem po nekoliko dana. Psovao me je, vređao i držao u strahu. Uvek je pored sebe imao sekiru, palicu ili noževe. Plašio sam se da će me ubiti – rekao je Vladimir.

Naveo je i da mu je brat, nakon smrti roditelja, uskraćivao hranu, zbog čega je, kako tvrdi, godinama živeo u strahu.

"Ubio sam brata!"

Svedoci su tokom postupka ispričali da je neposredno nakon zločina Vladimir istrčao iz kuće i vikao:

– Ubio sam brata! Ubio sam brata!

Najmanje 14 udaraca sekirom

Obrazlažući presudu, sudija Miško Radivojević rekao je da je nesumnjivo utvrđeno da je Vladimir lišio života brata zadavši mu najmanje 14 udaraca sekirom po glavi i telu.

– Oštećeni je trpeo bolove velikog intenziteta i veliki strah pre nego što je preminuo. Povrede koje su mu nanete bile su na granici bezuslovno smrtonosnih – naveo je sudija.

Dodao je da sud nije mogao da prihvati tvrdnje odbrane da je reč o ubistvu na mah, jer je veštačenjem utvrđeno da je okrivljeni u trenutku izvršenja dela bio neuračunljiv.

Viši sud u Nišu prihvatio je predlog tužilaštva i Vladimiru V. izrekao meru obaveznog lečenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi, a tu odluku kasnije je potvrdio i Apelacioni sud u Nišu.