Teška nesreća dogodila se na reci Strumi, u blizini sela Pastuh u opštini Nevestino, gde je jedna porodica, prema navodima lokalnih vlasti, boravila na pikniku.

Prema informacijama koje je policija potvrdila za bugarski portal NOVA, dvoje dece, starih oko deset godina, počelo je da se davi, nakon čega su baka i deda skočili u reku pokušavajući da ih spasu.

Nažalost, njihova tela pronađena su u vodi.

Regionalni guverner Ćustendila Atanas Gerginov izjavio je da je reka na tom mestu duboka između osam i deset metara, što je dodatno otežalo spasilačku akciju.

Potraga za decom još traje

Sa porodicom je bilo i treće dete, staro oko šest godina, koje je pronađeno nepovređeno i nalazi se u dobrom zdravstvenom stanju.

Za dvoje nestale dece i dalje tragaju pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica i brojni volonteri.

U akciju su uključeni i dronovi koji pretražuju teren iz vazduha.

- Sve što je potrebno je obezbeđeno, a policija i vatrogasci su na terenu. Imamo dobru organizaciju - rekao je regionalni guverner Atanas Gerginov.

Spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu za dvoje dece, dok okolnosti nesreće i dalje utvrđuju nadležne službe.

Svake godine tokom letnjih meseci veliki broj nesreća na rekama i jezerima događa se zbog jakih rečnih struja i velike dubine vode. Stručnjaci upozoravaju da čak i naizgled mirni delovi reka mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za kupače.