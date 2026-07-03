Dok čekaju da njegovo telo bude dopremljeno u Srbiju, od Ljubiše se opraštaju sa tugom, ali i neizmernom zahvalnošću svim ljudima koji su pokušali da mu spasu život.

- Ljubiša je bio dobar plivač, nije se sigurno utopio, najverovatnije je došlo do srčanog udara, ali još čekamo nalaz obdukcije. Očekujemo da Ljubišino telo bude dopremljeno u Srbiju u subotu i tada ćemo znati više. Svi smo slomljeni i jedva se držimo - započeo je zet Marko Nikolić priču za Kurir i dodao:

- Mnogo je voleo more, svoju suprugu, decu, a najviše unuke. Ovo letovanje bilo je poklon njegove ćerke, moje supruge, za njihovu 40. godišnjicu braka. Sudbina je htela da nas napusti gotovo tačno 40 godina od dana kada se verio sa svojom suprugom, dok su u avgustu trebali da proslave četiri decenije braka, odnosno rubin svadbu.

Kobni trenutak dogodio se u moru, gde je Ljubiša bio sa mlađim unukom (3), dečakom koji je rođen istog dana kada i njegov deda. Za samo nekoliko dana trebalo je zajedno da proslave rođendan.

- Bio je u vodi desetak minuta sa unukom, odnosno našim sinom. Mahao je ćerki, a ona je pomislila da joj pokazuje da preuzme dete. Rekla mu je da ga slobodno pusti jer mali ima mišiće za plivanje i gumu. Međutim, on je nastavio da doziva rukom. Kada je prišla, uzela je dete, a Ljubiši je u tom trenutku glava pala u vodu. Sigurni smo da se do poslednje sekunde borio da unuk ne ostane sam u moru i da je tek kada je video da je dete bezbedno izgubio svest - kaže zet.

Njegova ćerka odmah je počela da ga izvlači iz mora i doziva pomoć.

- Lično ga je vukla do obale. Ljudi su odmah pritrčali. Jedan Grk sa bradom nije odustajao ni sekunde. Zajedno sa mojom suprugom i još jednim čovekom pokušavao je da ga oživi. Radio mu je masažu srca, dok je ćerka davala veštačko disanje. Kada je stigla Hitna pomoć, nastavili su reanimaciju. Borba je trajala oko 40 minuta, ali, nažalost, nisu uspeli da ga spasu. Kada su rekli da je kraj, moja supruga je vrisnula. Jedna Grkinja je odmah dotrčala, zagrlila je i tešila. Zatim je ušla u vozilo Hitne pomoći da poslednji put zagrli svog oca i oprosti se od njega. Najteže je bilo kada su ga odvezli, a moja supruga i tašta ostale same na plaži sa dvoje male dece - govori Marko vidno potresen.

On ističe da porodica nikada neće zaboraviti dobrotu ljudi koji su se tog dana našli na plaži.

- Želim da se u ime cele porodice zahvalim svima koji su pokušali da pomognu. Bilo je naših ljudi iz Srbije, Makedonaca, ali najviše Grka koji su učinili sve što su mogli. Posebnu zahvalnost dugujemo čoveku koji nije odustajao od reanimacije, kao i grčkoj Hitnoj pomoći i svim službama koje su veoma brzo reagovale i do poslednjeg trenutka pokušavale da spasu Ljubišu. To nikada nećemo zaboraviti - kaže on.

Telo Ljubiše Đorđevića trebalo bi tokom vikenda da bude dopremljeno u Srbiju, nakon čega će porodica organizovati sahranu u rodnom Leskovcu.

Veliki navijač Crvene Zvezde

Ljubiša Đorđević bio je poznat kao vedar, požrtvovan i porodičan čovek, a među prijateljima i kao veliki navijač Crvene zvezde.

- Mnogo je voleo Zvezdu. Često smo se šalili da će mu srce stati gledajući neku utakmicu. Na kraju ga je izdalo u moru, dok je čuvao unuka kojeg je najviše voleo. To je slika koju ćemo zauvek nositi sa sobom - završava Marko.