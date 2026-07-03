Sve naše obline, nesavršenosti i ožiljci čine naša tela još posebnijima – po načinu na koji obeležavaju našu individualnost. A budući da su sva tela lepa i zaslužuju da ih u svakom trenutku hvalimo i volimo, ne samo da osećamo ljubav i divljenje prema sopstvenom telu, nego i prema telima drugih žena.

Rezultati jednog istraživanja otkrivaju da je žensko telo, koje ljudi svih polova najviše vole, ono koje pripada modelu i glumici Keli Bruk .

Prema istraživanju sa Univerziteta u Teksasu, Bruk (40) ima ono što se smatra naučno najsavršenijim telom na svetu.

Naučnici su otkrili da idealno žensko telo ima visinu od 1,68 m, a obim grudi, struka i bokova iznosi 99 x 63 x 91 cm, što se skoro tačno podudara s merama glumice.

Uprkos činjenici da se smatra kako ima „naučno dokazano najlepše telo na svetu“, Bruk kaže da je nebrojeno puta bila žrtva podsmeha i sramoćenja tela tokom svog života. Na primer, kada je Bruk (čije je pravo ime Keli En Parsons) tokom leta 2017. na Instagramu objavila svoju fotografiju u bikiniju, ljudi su ostavljali zlobne komentare nazivajući je „kitom“ i optužujući je da se „ugojila“.

Bruk je svojim mrziteljima odgovorila na Tviteru: “Imam lepe i pametne ljude koji me prate na društvenim mrežama i s kojima volim da razgovaram! Neću dopustiti da me negativnost nekolicine zaustavi u objavljivanju.“

Figura glumice daleko je od mršavih modela s kojima nas neki mediji često bombarduju. Pogled na nju takođe je sjajan podsetnik da žena ne mora da ima 46 kilograma i 1,82 cm kako bi je smatrali privlačnom.

Također je važno imati na umu da se standardi za idealno žensko telo stalno mijenjaju. Bez obzira jeste li sitni, vitki, zaobljeni ili čak i pomalo od svega, vaš oblik tela verovatno ili bio (ili će biti) „idealan“. Osim toga, „savršeno“ žensko telo uveliko se razlikuje među različitim ljudima i kulturama.

Dakle, bez obzira želite li telo poput Keli Bruk ili jednostavno radite na tome da volite svoje, nastavite da se trudite i poštujte svaki centimetar svog tela.

I premda ne možemo svi da izgledamo poput Keli Bruk i biti „znanstveno savršene“, nema tačnog odgovora na to kako izgledaju „prave“ žene – sve su žene prave i ponosno treba da ističu svoje telo!